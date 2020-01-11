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Сравнительные тестирования антивирусов
2020-01-27
Лаборатория AV-Test в 2020 году проведет комплексное тестирование антивирусов для Windows 10, определив “Лучший антивирус” по итогам года
2019-07-16
Роскачество совместно с ICRT провела тестирование антивирусных программ, определив лучшие антивирусы 2019 года
2019-09-16
Результаты динамического тестирования антивирусов для Windows 10, проводимого лабораторией AV-Comparatives в 2019 году
2019-02-07
Какой защитный продукт способен надежно восстановить систему после вредоносной атаки на Windows 10 ПК? AV-Test провела тестирование 7 антивирусов и 4 инструментов очистки
2019-03-13
Лаборатория AV-Test в 2019 году проводит комплексное тестирование антивирусов для Android, проверяя уровень защиты, производительность и ложные срабатывания для каждого мобильного антивируса
2019-03-12
В 2019 году лаборатория AV-Comparatives провела тестирование 250 антивирусов для Android из магазина приложений Google Play Маркет, выявив лучшие антивирусы для защиты мобильных устройств от вредоносных приложений
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