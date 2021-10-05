Бесплатные лицензии

2021-10-04 32575
Получите бесплатную лицензию Deep Data Recovery. Безопасный и эффективный инструмент для восстановления данных и файлов с разделов Windows, HDD и SSD дисков, SD-карт, внешних накопителей, RAW-устройств и USB-флешек
2021-10-03 139253
Сервис TeraBox (ранее Dubox Cloud Storage) предоставляет бесплатно облачное хранилище для резервных копий фотографий, хранений документов и видео-файлов. Бесплатная учетная запись включает 1 ТБ облачного хранилища
2021-10-03 4946
Получите 500 ГБ облачного хранилища pCloud на 3 месяца бесплатно. Храните фотографии, музыку, видео и другие файлы в надёжном и высокоскоростном облаке, без ограничения на размер файлов и скорости соединения
2021-10-03 10792
Получите комплексную защиту F-Secure SAFE на 1 год бесплатно. Бесплатная лицензия позволяет защитить любые 5 ваших устройства, включая ПК, Mac, смартфоны и планшеты с помощью одного решения
2021-10-03 129515
Получите бесплатную лицензию DUMo (Drivers Update Monitor) Pro. Инструмент, который позволяет проверять устаревшие или отсутствующие драйвера, с последующим обновлением или установкой
2021-10-02 2038442
Получите бесплатную лицензию Reg Organizer 8.57 (обычная цена 650 рублей). Полезный инструмент для комплексной оптимизации ОС Windows, преимуществом которого является безопасная работа с реестром
2021-10-01 41312
Получите бесплатную лицензию Ashampoo Backup 2021. Программа для резервного копирования системы Windows и важных данных на любые носители данных с инкрементальным автоматическим обновлением
2021-10-01 121393
Получите бесплатную лицензию Norton 360 на 3 месяца (90 дней). Защитите до 3 своих устройств, используя эффективную защиту в режиме реального времени и менеджер паролей
2021-09-30 4944
Цифровой магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт стратегию Europa Universalis IV
2021-09-30 4979
Получите бесплатную лицензию Fast Screen Recorder. Программа позволяет записывать видео экрана, захватывать отдельные участки экрана, а также записывать аудио и видео с веб-камеры
2021-09-30 39100
Получите бесплатную лицензию Ashampoo Taskbar Customizer. Утилита позволяет настроить Панель задач в Windows 10 по вашим предпочтениям, выбрав нужные цвета и степень прозрачности
2021-09-30 106712
Trend Micro предоставляет антивирусы Trend Micro Maximum Security для Windows и Trend Micro Antivirus для Mac на 6 месяцев бесплатно, чтобы вы могли защитить свой личный компьютер и безопасно работать на дому
2021-09-30 13668
Полная версия AdGuard для Mac на 6 месяцев бесплатно. Вы получаете все доступные Premium функции: эффективная блокировка рекламы, безопасный интернет, защита личных данных и фильтрация внутри приложений
2021-09-30 10250
Получите бесплатную лицензию Vidmore Video Converter для Windows на 1 год. Видео конвертор предназначен для преобразования видео в более 200 форматов с возможностью редактирования и обработки видео
2021-09-29 55704
Получите бесплатную лицензию Wise Folder Hider Pro на 1 год. Программа поможет скрыть файлы и папки на локальных или съемных дисках, используя стойкий алгоритм шифрования