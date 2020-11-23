Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One

Распространяемые пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable требуются для запуска многих программ для Windows. Так как эти пакеты не всегда включены в установочные файлы различного программного обеспечения, при переустановке Windows рекомендуется всегда устанавливать все различные версии среды выполнения C++, чтобы обеспечить работу программ, которым необходимы данные компоненты.

Установка пакетов также будет полезна в случае, когда на вашем диске присутствуют программы и игры, установленные до переустановки Windows и их запуск не возможен, из-за отсутствия в новой системе необходимых библиотек. Например установка всех пакетов помогает избежать проблем с запуском, которые вызывают сообщения об ошибках, такие как "неправильная конфигурация", "отсутствует MSVCRT.DLL" или "MSVCP140.DLL".

В помощь пользователям и системным администраторам, был собран этот пакет «все в одном», который содержит последнюю версию всех сред выполнения Visual Studio C ++, и которые можно установить одним щелчком мыши, запустив включенный в архив bat-установщик.

В набор включены все распространяемые пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable для Visual C ++ 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 и 2019. Поддерживаются как 32-разрядные, так и 64-разрядные операционные системы. Для установки запустите файл install_all.bat с правами администратора (щелкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите «Запуск от имени администратора»).

Этот пакет создан W1zzard из TechPowerUp. Все файлы имеют цифровую подпись Microsoft, что гарантирует их целостность и надёжность работы.