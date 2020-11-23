Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One

|Разработчик:
|Techpowerup (Международный)
|Лицензия:
|Бесплатно
|Версия:
|Август 2020
|Обновлено:
|2020-08-11
|Системы:
|Windows / Windows Server
|Интерфейс:
|английский
|Рейтинг:
|Ваша оценка:
|Категория:
|Драйверы и обновления
|Размер:
|86.0 MB
Новое в версии за август 2020 (11.08.2020):
Поддерживаемые операционные системы
Поддерживаемые серверные системы
Распространяемые пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable требуются для запуска многих программ для Windows. Так как эти пакеты не всегда включены в установочные файлы различного программного обеспечения, при переустановке Windows рекомендуется всегда устанавливать все различные версии среды выполнения C++, чтобы обеспечить работу программ, которым необходимы данные компоненты.
Установка пакетов также будет полезна в случае, когда на вашем диске присутствуют программы и игры, установленные до переустановки Windows и их запуск не возможен, из-за отсутствия в новой системе необходимых библиотек. Например установка всех пакетов помогает избежать проблем с запуском, которые вызывают сообщения об ошибках, такие как "неправильная конфигурация", "отсутствует MSVCRT.DLL" или "MSVCP140.DLL".
В помощь пользователям и системным администраторам, был собран этот пакет «все в одном», который содержит последнюю версию всех сред выполнения Visual Studio C ++, и которые можно установить одним щелчком мыши, запустив включенный в архив bat-установщик.
В набор включены все распространяемые пакеты Microsoft Visual C++ Redistributable для Visual C ++ 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 и 2019. Поддерживаются как 32-разрядные, так и 64-разрядные операционные системы. Для установки запустите файл install_all.bat с правами администратора (щелкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите «Запуск от имени администратора»).
Этот пакет создан W1zzard из TechPowerUp. Все файлы имеют цифровую подпись Microsoft, что гарантирует их целостность и надёжность работы.
Скачать Visual C++ Redistributable All-in-One