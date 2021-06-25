Бесплатное обновление до Windows 10 для пользователей Windows 7 SP1 и 8.1

Инструмент Media Creation Tool – «помощник по обновлению до Windows 10» от Microsoft, который позволяет выполнить бесплатное обновление Windows 7 SP1 и 8.1 до Windows 10, версия 21H1, активируя систему с помощью цифровой лицензии

Поддержка Windows 7 завершена

14 января 2020 года Microsoft перестала выпускать обновления для системы безопасности Windows 7 и прекратила техническую поддержку этой версии системы. Чтобы ваш компьютер продолжал обслуживаться и оставался защищенными, получая ежемесячные обновления безопасности, у вас есть возможность сделать бесплатное обновление до Windows 10.

Для пользователей Windows 7 и 8.1 запланированный годовой период бесплатного обновления до Windows 10 официально завершился 29 июля 2016 года.

Сразу после этой даты компания Microsoft запустила сайт, предназначенный для пользователей с ограниченными возможностями, использующих вспомогательные технологии для Windows. Однако, и он перестал работать 16 января 2018 года. Тем не менее, с помощью утилиты Windows 10 Upgrade Assistant, которая по-прежнему доступна для загрузки с официальных серверов, любой желающий до сих пор может выполнить бесплатное обновление до Windows 10, но только до ОС Windows 10 (версия 1709).

Однако, на данный момент можно сразу обновиться до последней актуальной версии Windows 10 May 2021 Update (версия 21H1) с помощью Media Creation Tool. В этом случае новая система Windows будет автоматически активирована с помощью цифровой лицензии.

Бесплатное обновление до Windows 10

Необходимые условия Бесплатное обновление доступно только для лицензионных пользователей Windows 7 SP1 и Windows 8.1.

Чтобы воспользоваться предложением бесплатного обновления необходимо выполнить следующие действия:

1. Для беспроблемной установки необходимо установить все последние обновления для вашей текущей системы. Также, убедитесь, что Windows 10 подходит для вашего компьютера.

2. Скачайте новую версию утилиты Windows 10 Media Creation Tool, c помощью которой вы сможете обновить свою операционную систему Windows 7 SP1 или 8.1 до Windows 10 бесплатно.

Скачать Media Creation Tool

3. Запустите утилиту и примите лицензионное соглашение.

4. Далее выберите Обновить этот компьютер сейчас.

5. Дождитесь, пока утилита загрузит все необходимые файлы, проверит ваш компьютер на совместимость и скачает все необходимые обновления. Это может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернет-соединения.

6. Далее убедитесь, что выбрано Сохранить личные файлы и приложения, и нажмите Установить.

7. Обновление может занять от одного до нескольких часов в зависимости от конфигурации вашего компьютера.

После завершения обновления будет установлена ОС Windows 10, версия 21H1.

Совет. Чтобы быстро узнать номер версии Windows 10, введите в поисковую строку winver , нажмите Enter, и вы увидите диалоговое окно с информацией о текущей версии ОС.

8. Подключитесь к интернету и проверьте активацию системы. Нажмите сочетание клавиш Windows + I , чтобы открыть приложение Параметры, и перейдите в меню Обновление и безопасность > Активация . Вы должны увидеть, что Система Windows активирована с помощью цифровой лицензии.

Активация Windows 10 с помощью ключей Windows 7 и 8.1

Windows 10 может быть активирована с помощью ключей продуктов от Windows 7 и 8.1.

Если вы являетесь владельцем ключа OEM-версии Windows 7 или 8.1, то при выполнении чистой установки Windows 10, версия 21H1 вы сможете пройти процедуру активации в приложении Параметры > Обновление и безопасность > Активация > Изменить ключ продукта.

Другие способы обновления до последней версии Windows 10 вы можете посмотреть в статье: