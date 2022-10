Подключение к бесплатным серверам VPN Gate с помощью SoftEther VPN

Как подключаться к бесплатным серверам VPN Gate, используя клиентское приложение SoftEther VPN для Windows (SSL-VPN). Простой, удобный и быстрый способ для установки анонимного VPN подключения

Данное руководство показывает, как использовать клиентское приложение SoftEther VPN для подключения к бесплатным серверам ретрансляции VPN Gate. Это очень простой, удобный и быстрый способ для установки VPN подключения. Обратите внимание, что SoftEther VPN работает только в системах Windows.

Подключение к VPN Gate с помощью SoftEther VPN

1. Установите клиентское приложение SoftEther VPN с плагином VPN Gate

Скачать SoftEther VPN для Windows

На странице приложения выберите Скачать > SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin (Windows). После загрузки файла распакуйте содержимое архива в папку. Как показано на скриншоте, в папке будет несколько файлов библиотек и установочная программа.

Запустите установщик “ vpngate-client-... ” и следуйте подсказкам мастера установки.

Выберите SoftEther VPN Client на экране Select Software Components to Install. После завершения установки, на рабочем столе будет создана иконка SoftEther VPN Client Manager .

2. Запустите плагин VPN Gate и подключитесь к серверу

Дважды щелкните иконку SoftEther VPN Client Manager на рабочем столе.

Как показано на скриншоте, в основном окне вы увидите строчку VPN Gate Public VPN Relay Servers. Дважды щелкните по ней.

Когда появятся уведомления, продолжайте настройку.

Поставьте галочку для Enable the VPN Gate Relay Service and Join the VPN Gate Research as a Volunteer, чтобы подключиться к службе VPN Gate в качестве волонтера.

Далее нажмите Agree, чтобы подтвердить предупреждение о том, что в некоторых странах использование VPN может быть незаконным.

Затем запустится компонент VPN Gate Academic Experiment Project Plugin for SoftEther VPN Client.

На данном экране вы можете увидеть список текущих открытых серверов VPN Gate. Этот список идентичен списку на основной странице VPN Gate. Выберите один из серверов и нажмите кнопку Connect to the VPN Server.

Если выбранный сервер VPN Gate поддерживает протоколы TCP и UDP, то появится следующий экран. Выберите один из протоколов.

Если VPN соединение будет установлено успешно, появится следующее сообщение. Окно автоматически закроется через 5 секунд. Если вы не смогли подключиться к какому-либо серверу, попробуйте использовать другой сервер.

3. Интернет без ограничений

Когда подключение VPN установлено, в системе Windows создается Виртуальный Сетевой Адаптер - VPN Client Adapter - VPN. Этот адаптер получит IP-адрес, который начинается с “10.211”. Виртуальный адаптер получит адрес шлюза по умолчанию.

Вы сможете проверить конфигурацию сети, запустив команду ipconfig /all в Командной строке Windows.

Когда соединение установлено, весь сетевой трафик будет проходить проходить через VPN-сервер. Убедиться в этом вы сможете с помощью команды tracert 8.8.8.8 в командной строке Windows.

Как показано на скриншоте выше, если пакеты проходят для "10.211.254.254", значит ваше подключение ретранслируется через один из серверов VPN Gate. Вы также можете перейти на основную страницу VPN Gate, чтобы посмотреть глобальный IP-адрес. Вы сможете посмотреть видимое из сети местоположение, которое будет отличаться от вашей фактической локации.

При подключении к VPN вы сможете посещать заблокированные веб-сайты и играть в заблокированные игры.

Пользователям устройств Mac, iPhone / iPad или Android нужно выбрать другой способ для подключения: