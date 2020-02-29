|Разработчик:
|inCloak Network (Белиз)
|Лицензия:
|Бесплатно (1 день) / от 470 рублей/месяц Купить
|Версия:
|1.50 (Windows) / 1.2.6 (Mac) / 1.4.3 (Linux) / 1.6.9 (Android) / 1.5.5 (iOS)
|Обновлено:
|2020-02-10
|Системы:
|Windows / macOS / Linux / Android / iOS
|Интерфейс:
|русский / английский
|Рейтинг:
|Ваша оценка:
|Категория:
|VPN-сервисы, веб-прокси
|Размер:
|зависит от платформы
Новое в версии 1.5.5 (iOS) (29.09.2019):
Новое в версии 1.6.9 (Android) (27.09.2019):
Новое в версии 1.2.3 (Mac) (09.09.2019):
Новое в версии 1.44 (Windows) (15.03.2019):
HideMy.name VPN - безопасный VPN сервис с шифрованием всей передаваемой информации, который обеспечивает анонимное и безопасное посещение сайтов. VPN позволяет обезопасить ваш трафик и поможет вам исключить возможность отслеживания сайтами или рекламными модулями вашей личной информации и истории посещения сайтов.
Использование VPN сервера HideMy.name поможет скрыть ваш реальный ip-адрес и местоположение, а также обеспечить безопасность вашей переписки и действий в интернете, а также скрыть всю вашу интернет-активность от работодателя, провайдера, или владельцев публичных Wi-Fi сетей.
С помощью HideMy.name VPN вы сможете получать доступ к любому контенту, даже который недоступен в вашей стране. Например, живя за границей, вы сможете использовать подключение к российским серверам, чтобы пользоваться отечественными сервисами и просматривать медиа контент, который не доступен за рубежом. Также, VPN позволит вам открывать сайты, которые может блокировать ваш работодатель или интернет-провайдер.
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