HideMy.name VPN - безопасный VPN сервис с шифрованием всей передаваемой информации, который обеспечивает анонимное и безопасное посещение сайтов. VPN позволяет обезопасить ваш трафик и поможет вам исключить возможность отслеживания сайтами или рекламными модулями вашей личной информации и истории посещения сайтов.

Использование VPN сервера HideMy.name поможет скрыть ваш реальный ip-адрес и местоположение, а также обеспечить безопасность вашей переписки и действий в интернете, а также скрыть всю вашу интернет-активность от работодателя, провайдера, или владельцев публичных Wi-Fi сетей.

С помощью HideMy.name VPN вы сможете получать доступ к любому контенту, даже который недоступен в вашей стране. Например, живя за границей, вы сможете использовать подключение к российским серверам, чтобы пользоваться отечественными сервисами и просматривать медиа контент, который не доступен за рубежом. Также, VPN позволит вам открывать сайты, которые может блокировать ваш работодатель или интернет-провайдер.

Разработчики HideMy.name гарантируют полную анонимность своих клиентов. Для использования HideMy.name VPN не требуется регистрация и использование личного кабинета. Вы получить код доступ, введя который в приложении, сможете использовать VPN сервера и видеть оставшийся период пользования.

Возможности HideMy.name VPN