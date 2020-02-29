HideMy.name VPN

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Разработчик: inCloak Network (Белиз)
Лицензия: Бесплатно (1 день) / от 470 рублей/месяц Купить
Версия: 1.50 (Windows) / 1.2.6 (Mac) / 1.4.3 (Linux) / 1.6.9 (Android) / 1.5.5 (iOS)
Обновлено: 2020-02-10
Системы: Windows / macOS / Linux / Android / iOS
Интерфейс: русский / английский
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Категория:VPN-сервисы, веб-прокси
Размер: зависит от платформы

О программе

HideMy.name – VPN сервис для безопасного и анонимного посещения интернета. Имеет сервера по всему миру и кроссплатформенные приложения для компьютеров и мобильных устройств

Новое в версии 1.5.5 (iOS) (29.09.2019):

  • Небольшие исправления в дизайне

Новое в версии 1.6.9 (Android) (27.09.2019):

  • Новая функция: выбирайте какие приложения должны работать через VPN, а какие нет.
  • В бесплатном тестовом периоде теперь можно протестировать скорость и пинг серверов, доступных только в платной подписке.
  • Поменяли используемый DNS по умолчанию: теперь используется 1.1.1.1
  • Небольшие изменения по интерфейсу.

Новое в версии 1.2.3 (Mac) (09.09.2019):

  • В версии 1.2.3 добавили функцию автоматического сворачивания приложения после успешного подключения к серверу. Изучили все ранее возникавшие ошибки в работе, и устранили их, заодно улучшив стабильность.

Новое в версии 1.44 (Windows) (15.03.2019):

  • Исправлена ошибка ’403 Forbidden’ при запуске приложения.
  • Исправлена проблема прорисовки интерфейса после длительного использования.
  • Журнал событий после закрытия приложения очищается корректно.
  • Улучшена стабильность.

  • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP 32|64-bit
  • Mac OS X 10.11 и выше
  • Linux (Ubuntu и другие ОС)
  • Android 4.0.3 и выше
  • iOS 9.0 и новее. Совместимо с iPhone, iPad и iPod touch

Подробное описание

HideMy.name VPN - безопасный VPN сервис с шифрованием всей передаваемой информации, который обеспечивает анонимное и безопасное посещение сайтов. VPN позволяет обезопасить ваш трафик и поможет вам исключить возможность отслеживания сайтами или рекламными модулями вашей личной информации и истории посещения сайтов.

Использование VPN сервера HideMy.name поможет скрыть ваш реальный ip-адрес и местоположение, а также обеспечить безопасность вашей переписки и действий в интернете, а также скрыть всю вашу интернет-активность от работодателя, провайдера, или владельцев публичных Wi-Fi сетей.

С помощью HideMy.name VPN вы сможете получать доступ к любому контенту, даже который недоступен в вашей стране. Например, живя за границей, вы сможете использовать подключение к российским серверам, чтобы пользоваться отечественными сервисами и просматривать медиа контент, который не доступен за рубежом. Также, VPN позволит вам открывать сайты, которые может блокировать ваш работодатель или интернет-провайдер.

Разработчики HideMy.name гарантируют полную анонимность своих клиентов. Для использования HideMy.name VPN не требуется регистрация и использование личного кабинета. Вы получить код доступ, введя который в приложении, сможете использовать VPN сервера и видеть оставшийся период пользования.

Возможности HideMy.name VPN

  • Простой интерфейс и подключение в один клик.
  • Шифрование трафика и анонимность в интернете.
  • Доступ к заблокированным сервисам и сайтам.
  • Доступ к зарубежному контенту, который не доступен в вашем регионе.
  • Быстрая смена IP-адреса с помощью 114 серверов в 42 странах.
  • Защита от случайного обнаружения вашего реального IP-адреса при разрыве подключения.
  • Проверка скорости и пинга для доступных серверов.
  • Поддержка OpenVPN TCP и UDP, L2TP и PPTP.
  • Подписка 5 одновременных подключений.
  • Подписка Аренда выделенных IP-адресов.
  • Подписка Открытие входящих портов для создания игровых серверов.
  • Подписка Доступ к PlayStation Network и Xbox Live с вашей приставки.
  • Подписка Расширенные возможности экспорта прокси из прокси-листа и прокси-чекера.

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